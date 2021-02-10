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Депозитные ставки для физлиц 10.02.21
16:53 10.02.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 10 февраля 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.77
|0.48
|0.19
|6 мес.
|7.98
|0.67
|0.31
|9 мес.
|8.34
|0.77
|0.26
|12 мес.
|8.28
|1.04
|0.48
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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