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Информация об агентстве
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 10.02.21
11:51 10.02.2021 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 10 февраля 2021 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Тер. громады
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.02
|818667.86
|332376.85
|327068.80
|24643.58
|0.00
|9377.48
|125201.16
|на 02.03
|812640.74
|325526.85
|322784.56
|27273.84
|0.00
|8779.48
|128276.00
|на 01.04
|852509.54
|324576.85
|345206.29
|52633.08
|0.00
|9381.77
|120711.55
|на 04.05
|849469.52
|324576.85
|351921.75
|51948.75
|0.00
|8681.77
|112340.40
|на 01.06
|887746.07
|324576.85
|396155.58
|53082.13
|0.00
|7949.30
|105982.42
|на 01.07
|880431.52
|324576.85
|417435.07
|30566.27
|0.00
|7623.17
|100230.15
|на 03.08
|876657.10
|324576.85
|425116.42
|27207.75
|0.00
|7223.08
|92533.00
|на 01.09
|863137.55
|324576.85
|415098.53
|28134.21
|0.00
|7659.72
|87668.24
|на 02.10
|876478.74
|324576.85
|431332.74
|29920.59
|0.00
|8143.76
|82504.79
|на 02.11
|891721.25
|324576.85
|447765.55
|31986.57
|0.00
|8334.65
|79057.63
|на 01.12
|903292.36
|324576.85
|460614.83
|33950.94
|0.00
|8874.00
|75275.74
|на 06.01
|999317.98
|324576.85
|519939.52
|58103.08
|186.36
|11218.42
|85293.76
|на 11.01
|1002408.29
|324576.85
|522917.60
|58031.65
|186.36
|11115.01
|85580.83
|на 12.01
|1001690.48
|324576.85
|522146.71
|57993.87
|186.36
|11102.60
|85684.09
|на 13.01
|1000945.27
|324576.85
|521380.86
|57893.80
|186.36
|11068.27
|85839.13
|на 14.01
|1008088.58
|324576.85
|525517.04
|58023.97
|186.36
|11236.68
|88547.69
|на 15.01
|1009814.03
|324576.85
|525560.75
|58126.47
|186.36
|11439.31
|89924.29
|на 16.01
|1009795.43
|324576.85
|525416.40
|58128.24
|186.36
|11463.44
|90024.14
|на 18.01
|1009795.43
|324576.85
|525403.50
|58130.86
|186.36
|11473.72
|90024.14
|на 19.01
|1010351.18
|324576.85
|525836.56
|58192.73
|186.36
|11532.09
|90026.60
|на 20.01
|1010290.05
|324576.85
|525700.46
|58364.01
|186.36
|11436.46
|90025.91
|на 21.01
|1010766.27
|324576.85
|525286.57
|58305.41
|186.36
|11827.60
|90583.48
|на 22.01
|1011112.68
|324576.85
|524543.68
|58925.49
|186.36
|11970.47
|90909.83
|на 25.01
|1010680.12
|324576.85
|523957.24
|59072.91
|186.36
|11983.64
|90903.13
|на 26.01
|1010670.09
|324576.85
|524046.74
|58942.78
|186.36
|12014.21
|90903.15
|на 27.01
|1010590.82
|324576.85
|523832.08
|59054.68
|186.36
|12024.20
|90916.65
|на 28.01
|1012503.71
|324576.85
|522106.87
|59365.69
|186.36
|12301.50
|93966.44
|на 29.01
|1012602.01
|324576.85
|520671.85
|59410.59
|186.36
|12388.27
|95368.09
|на 01.02
|1012397.54
|324576.85
|520518.91
|59344.66
|186.36
|12404.96
|95365.82
|на 02.02
|1011950.55
|324576.85
|520017.69
|59332.59
|186.36
|12422.69
|95414.37
|на 03.02
|1011872.76
|324576.85
|519689.56
|59442.03
|186.36
|12463.65
|95514.31
|на 04.02
|1016761.83
|324576.85
|523112.69
|59760.78
|186.36
|12632.54
|96492.61
|на 05.02
|1016221.79
|324576.85
|522030.46
|59720.19
|186.36
|12682.44
|97025.50
|на 08.02
|1015650.22
|324576.85
|520903.69
|60267.18
|186.36
|12692.96
|97023.18
|на 09.02
|1015217.78
|324576.85
|519122.29
|60367.10
|186.36
|12682.54
|98282.65
|на 10.02
|1015244.61
|324576.85
|519036.62
|60459.87
|186.36
|12703.68
|98281.24
Данные: НБУ
Официальный курс НБУ на 10 февраля - 27.6426 грн.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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