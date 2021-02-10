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Бывший топ-менеджер Goldman Sachs продал акции Tesla после ее инвестиций в биткоин
Бывший инвестиционный директор Goldman Sachs Гэри Блэк закрыл длинную позицию по акциям компании Tesla. На его решение повлияли инвестиции производителя электрокаров в биткоин.
Блэк держал акции котирующейся на Nasdaq компании (тикер TSLA) с августа 2019 года. По его словам, за последние 18 месяцев эти инвестиции принесли «много денег», и он намерен вновь открыть длинную позицию при более низком курсе.
«$TSLA всегда была высокорисковой инвестицией, но покупка биткоина на $1,5 млрд делает ее еще более рисковой», - написал Блэк.
Инвестор принял решение о продаже акций из-за отсутствия понятного руководства по планам на 2021 финансовый год, увеличения шансов неисполнения целей в первом квартале и более рискового распределения капиталов.
«Если Tesla купила $1,5 млрд в биткоине в январе, почему бы не поделиться логикой [этого решения] во время конференции с инвесторами?», - поинтересовался Блэк.
8 февраля компания Илона Маска объявила о вложениях в биткоин. Курс первой криптовалюты отреагировал ростом к новому историческому максимуму выше $44 000. На момент написания актив торгуется у отметки $45 880, по данным CoinGecko.
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