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Стоимость золота растет 10 февраля на слабом долларе
08:08 10.02.2021 |
Цена на золото во вторник утром растет, ослабление доллара к основным мировым валютам поддерживает цену на металл, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.31 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,4%, или на 7,4 доллара, до 1844,9 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,19%, до 27,453 доллара за унцию.
Цена апрельского фьючерса на платину росла на 2,38%, до 1219,5 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов показатель достиг 1221,8 доллара, это самый высокий уровень с февраля 2015 года.
Курс доллара несколько снижается к основным мировым валютам, что поддерживает цену на золото. Более дешевый доллар поддерживает спрос на металл, делая его доступнее при покупке в другой валюте.
Вместе с этим рынки ожидают статистику по годовой инфляции в США в январе. Аналитики полагают, что инфляция ускорилась до 1,5% с 1,4% в декабре. Золото традиционно выступает как инфляционный хедж.
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