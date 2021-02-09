Минфин понизил на 0,1-0,15 п.п. ставки 6-мес. и 12-мес. ОВГЗ

Министерство финансов Украины на аукционах во вторник вновь ограничило предложение 6-мес. и 12-мес. облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) соответственно 0,5 млрд грн и 1 млрд грн, но смогло понизить ставки по ним лишь на 0,1 процентный пункт (п.п.) и 0,15 п.п.
Как говорится в информации на сайте министерства, новая ставка отсечения 6-мес. бумаг составила 10,3%, тогда как средневзвешенная даже чуть подросла по сравнению с аукционом двухнедельной давности - с 9,86% до 9,89%.
По годичным бумагам при снижении ставки отсечения до 11,35% средневзвешенная опустилась до 11,15% с 11,4% неделю назад.
Основной объем продаж пришелся на ОВГЗ с погашением через 16 мес. - 4,05 млрд грн, по которым ставка осталась на уровне 11,75%.
Сохранились доходности двух- и трехлетних облигаций - 11,9% и 12,15% (объем привлечения - 0,4 млрд грн и 0,54 млрд грн), а также шестилетних бумаг - 12,5% годовых. Однако объем продажи последних снизился на 16,2% по сравнению с аукционом трехнедельной давности и составил 0,96 млрд грн.
Помимо того Минфин привлек $206,8 млн за счет продажи 14 мес. долларовых ОВГЗ, тогда как на первом валютном аукционе этого года месяц назад он продал 12-мес. бумаги на $48,2 млн под 3,8%.
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|23
|24
|25
|26
|27
|28
| Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000195176
|Доразмещение UA4000215495
|Доразмещение UA4000214506
|Доразмещение UA4000200885
|Доразмещение UA4000207880
|Доразмещение UA4000207518
| Номинальная стоимость
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| Количество выставленных облигаций. шт.
| 500 000
| 1 000 000
| -
| -
| -
| -
| Дата проведения
| 09.02.2021
| 09.02.2021
| 09.02.2021
| 09.02.2021
| 09.02.2021
| 09.02.2021
| Дата оплаты за приобретенные облигации
| 10.02.2021
| 10.02.2021
| 10.02.2021
| 10.02.2021
| 10.02.2021
| 10.02.2021
| Срок оплаты процентов
| 11.08.2021
|
| 16.06.2021
| 21.04.2021
| 26.05.2021
| 02.06.2021
| Срок оплаты процентов
|
|
| 15.12.2021
| 20.10.2021
| 24.11.2021
| 01.12.2021
| Срок оплаты процентов
|
|
| 15.06.2022
| 20.04.2022
| 25.05.2022
| 01.06.2022
| Срок оплаты процентов
|
|
|
| 19.10.2022
| 23.11.2022
| 30.11.2022
| Срок оплаты процентов
|
|
|
| 19.04.2023
| 24.05.2023
| 31.05.2023
| Срок оплаты процентов
|
|
|
|
| 22.11.2023
| 29.11.2023
| Срок оплаты процентов
|
|
|
|
| 22.05.2024
| 29.05.2024
| Срок оплаты процентов
|
|
|
|
|
| 27.11.2024
| Срок оплаты процентов
|
|
|
|
|
| 28.05.2025
| Срок оплаты процентов
|
|
|
|
|
| 26.11.2025
| Срок оплаты процентов
|
|
|
|
|
| 27.05.2026
| Срок оплаты процентов
|
|
|
|
|
| 25.11.2026
| Срок оплаты процентов
|
|
|
|
|
| 26.05.2027
| Размер купонного платежа на одну облигацию, грн
| 80.00
| -
| 58.75
| 79.85
| 49.95
| 48.95
| Номинальный уровень доходности. %
| 16.00
| 11.40
| 11.75
| 15.97
| 9.99
| 9.79
|Срок обращения (дней)
|182
|357
|490
|798
|1197
|2296
| Срок погашения
| 11.08.2021
| 02.02.2022
| 15.06.2022
| 19.04.2023
| 22.05.2024
| 26.05.2027
| Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
| 1802428000
| 1861964000
| 3980176000
| 353953000
| 558086000
| 1074375000
| Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
| 500000000
| 1000000000
| 3975256000
| 353953000
| 558086000
| 1068325000
| Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
| 10153031000
| 2000000000
| 10033346000
| 2904763000
| 7077039000
| 6225952000
| Количество поданных заявок. шт.
| 36
| 41
| 40
| 15
| 11
| 22
| Количество удовлетворенных заявок. шт.
| 31
| 34
| 39
| 15
| 11
| 21
| Максимальный уровень доходности облигаций. %
| 10.40
| 11.60
| 11.89
| 11.90
| 12.15
| 14.50
| Минимальный уровень доходности облигаций. %
| 9.50
| 10.99
| 11.70
| 11.85
| 12.15
| 12.40
| Установленная доходность. %
| 10.30
| 11.35
| 11.75
| 11.90
| 12.15
| 12.50
| Средневзвешенная доходность. %
| 9.89
| 11.15
| 11.74
| 11.90
| 12.15
| 12.50
|Поступление в бюджет
|514554853.14
|901659385.52
|4046208492.12
|398251980.15
|537782831.32
|964257874.62
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|29
| Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000215727 (Ном. в ин.вал. $ США)
| Номинальная стоимость
| 1000
| Количество выставленных облигаций, шт,
| -
| Дата размещения
| 09.02.2021
| Дата оплаты за приобретенные облигации
| 10.02.2021
| Дата оплаты процентов
| 15.04.2021
| Дата оплаты процентов
| 14.10.2021
| Дата оплаты процентов
| 14.04.2022
| Размер купонного платежа на одну облигацию
| 19.50
| Номинальный уровень доходности. %
| 3.90
|Срок обращения (дней)
|428
| Дата погашения
| 14.04.2022
| Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
| 204998000
| Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
| 204248000
| Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
| 204248000
| Количество поданных заявок. шт
| 90
| Количество удовлетворенных заявок. шт
| 88
| Максимальный уровень доходности облигаций. %
| 4.00
| Минимальный уровень доходности облигаций. %
| 3.80
| Установленная доходность. %
| 3.90
| Средневзвешенная доходность. %
| 3.90
|Поступление в бюджет
|206844936.57
Данные: Минфин Украины