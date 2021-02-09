Минфин понизил на 0,1-0,15 п.п. ставки 6-мес. и 12-мес. ОВГЗ

Министерство финансов Украины на аукционах во вторник вновь ограничило предложение 6-мес. и 12-мес. облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) соответственно 0,5 млрд грн и 1 млрд грн, но смогло понизить ставки по ним лишь на 0,1 процентный пункт (п.п.) и 0,15 п.п.

Как говорится в информации на сайте министерства, новая ставка отсечения 6-мес. бумаг составила 10,3%, тогда как средневзвешенная даже чуть подросла по сравнению с аукционом двухнедельной давности - с 9,86% до 9,89%.

По годичным бумагам при снижении ставки отсечения до 11,35% средневзвешенная опустилась до 11,15% с 11,4% неделю назад.

Основной объем продаж пришелся на ОВГЗ с погашением через 16 мес. - 4,05 млрд грн, по которым ставка осталась на уровне 11,75%.

Сохранились доходности двух- и трехлетних облигаций - 11,9% и 12,15% (объем привлечения - 0,4 млрд грн и 0,54 млрд грн), а также шестилетних бумаг - 12,5% годовых. Однако объем продажи последних снизился на 16,2% по сравнению с аукционом трехнедельной давности и составил 0,96 млрд грн.

Помимо того Минфин привлек $206,8 млн за счет продажи 14 мес. долларовых ОВГЗ, тогда как на первом валютном аукционе этого года месяц назад он продал 12-мес. бумаги на $48,2 млн под 3,8%.





Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте

Номер аукциона 23 24 25 26 27 28 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000195176 Доразмещение UA4000215495 Доразмещение UA4000214506 Доразмещение UA4000200885 Доразмещение UA4000207880 Доразмещение UA4000207518 Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Количество выставленных облигаций. шт. 500 000 1 000 000 - - - - Дата проведения 09.02.2021 09.02.2021 09.02.2021 09.02.2021 09.02.2021 09.02.2021 Дата оплаты за приобретенные облигации 10.02.2021 10.02.2021 10.02.2021 10.02.2021 10.02.2021 10.02.2021 Срок оплаты процентов 11.08.2021 16.06.2021 21.04.2021 26.05.2021 02.06.2021 Срок оплаты процентов 15.12.2021 20.10.2021 24.11.2021 01.12.2021 Срок оплаты процентов 15.06.2022 20.04.2022 25.05.2022 01.06.2022 Срок оплаты процентов 19.10.2022 23.11.2022 30.11.2022 Срок оплаты процентов 19.04.2023 24.05.2023 31.05.2023 Срок оплаты процентов 22.11.2023 29.11.2023 Срок оплаты процентов 22.05.2024 29.05.2024 Срок оплаты процентов 27.11.2024 Срок оплаты процентов 28.05.2025 Срок оплаты процентов 26.11.2025 Срок оплаты процентов 27.05.2026 Срок оплаты процентов 25.11.2026 Срок оплаты процентов 26.05.2027 Размер купонного платежа на одну облигацию, грн 80.00 - 58.75 79.85 49.95 48.95 Номинальный уровень доходности. % 16.00 11.40 11.75 15.97 9.99 9.79 Срок обращения (дней) 182 357 490 798 1197 2296 Срок погашения 11.08.2021 02.02.2022 15.06.2022 19.04.2023 22.05.2024 26.05.2027 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 1802428000 1861964000 3980176000 353953000 558086000 1074375000 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 500000000 1000000000 3975256000 353953000 558086000 1068325000 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 10153031000 2000000000 10033346000 2904763000 7077039000 6225952000 Количество поданных заявок. шт. 36 41 40 15 11 22 Количество удовлетворенных заявок. шт. 31 34 39 15 11 21 Максимальный уровень доходности облигаций. % 10.40 11.60 11.89 11.90 12.15 14.50 Минимальный уровень доходности облигаций. % 9.50 10.99 11.70 11.85 12.15 12.40 Установленная доходность. % 10.30 11.35 11.75 11.90 12.15 12.50 Средневзвешенная доходность. % 9.89 11.15 11.74 11.90 12.15 12.50 Поступление в бюджет 514554853.14 901659385.52 4046208492.12 398251980.15 537782831.32 964257874.62