Золото укрепляется 9 февраля на фоне ослабления доллара

Цена на золото во вторник утром растет, ослабление доллара к основным мировым валютам поддерживает цену на металл, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.53 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,36%, или на 6,65 доллара, до 1840,85 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,02%, до 27,582 доллара за унцию, минутами ранее он дешевел.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,21%, а более дешевый доллар делает золото более доступным при покупке металла в другой валюте.

Металл дорожает и перед публикацией данных по инфляции в США, которые будут опубликованы в среду. Аналитики ожидают, что годовая инфляция в стране в январе ускорилась до 1,5% с 1,4%.

Повышенные инфляционные ожидания поддерживают стоимость золота, которое выступает как инфляционный хедж.