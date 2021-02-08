Цены на золото и серебро 8 февраля колеблются на укреплении доллара

Стоимость золота и серебра в понедельник утром незначительно колеблется без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. Рост курса доллара сдерживает спрос на металлы, при этом цены в целом стабильны после волатильности серебра на прошлой неделе.

По состоянию на 7.12 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,01%, или на 0,1 доллара, до 1812,9 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,06%, до 27,035 доллара за унцию. Минутами ранее индикатор снижался.

В ходе торгов курс доллара к иене укреплялся на 0,12%. Доллар также дорожает к евро и другим основным мировым валютам. Укрепление доллара делает металлы, в том числе золото и серебро, менее доступными для инвесторов, владеющих другой валютой.

Котировки золота продолжают снижаться третью неделю подряд, в то время как стоимость серебра стабилизировалась после волатильности на прошлой неделе.

Серебро 1 февраля подорожало сразу на 15% после того, как группа частных инвесторов на онлайн-платформе Reddit, ранее "задравшая" цены на акции ряда американских компаний, перешла к покупкам на рынке серебра. Затем цена на металл так же резко упала, вернувшись к уровню конца января в 27 долларов.