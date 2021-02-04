Золото и серебро умеренно дешевеют 4 февраля на сильном долларе

Стоимость золота и серебра в четверг утром несколько снижается на укреплении курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.28 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,76%, или на 13,9 доллара, до 1821,2 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 1,79%, до 26,4 доллара за унцию.

Цены на золото и серебро реагируют на динамику курса доллара. Так, евро к доллару торгуется у двухмесячного минимума. Более дорогой доллар негативно отражается на стоимости металлов, делая их менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

Аналитики при этим отмечают, что динамика цен на серебро вернулось к прежним показателям. Ранее котировки металла начали резко расти вследствие активности частных инвесторов с онлайн-платформы Reddit. Стоимость серебра поднялась до восьмилетнего максимума, затем резко упала.

"Мы считаем, что так называемый "шорт-сквиз" (когда инвесторы были вынуждены срочно выкупать подорожавший товар, чтобы ограничить убытки - ред.) со стороны группы с Reddit закончился. Рынок серебра слишком велик и слишком ликвиден. Эта атака не увенчалась успехом", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Commerzbank Даниэля Бриземанна (Daniel Briesemann).