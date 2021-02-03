Стоимость серебра растет после резкого падения накануне

Стоимость серебра в среду утром снова перешла к росту после коррекционного падения днем ранее, золото при этом дорожает примерно на 0,5%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.20 EET мартовский фьючерс на серебро на нью-йоркской бирже Comex дорожает на 2,43%, до 27,045 доллара за унцию. Цена февральского фьючерса на золото поднимается на 0,47%, или на 8,65 доллара, до 1841,95 доллара за тройскую унцию.

В среду серебро вновь продолжило дорожать после коррекции ранее. Во вторник котировки металла упали более чем на 10% после достижения отметки в 30 долларов за унцию впервые с 2013 года и вернулись к прежним значениям. В понедельник же серебро подорожало на 15%.

Ранее активный рост стоимости серебра был вызван тем, что группа частных инвесторов на онлайн-платформе Reddit, ранее "задравшая" цены на ряд американских компаний, перешла к покупкам на рынке серебра. Сначала внезапно начали расти в цене компании, добывающее серебро, а затем это отразилось и на стоимости фьючерсов на драгметалл.

"У трейдеров с Reddit очень небольшая финансовая мощь, и, хотя это и выглядит как хорошая история, реальность такова, что у них просто нет капитала, чтобы по-настоящему подтолкнуть такие глобальные рынки, как рынок серебра", - приводит агентство Блумберг слова старшего стратега CMC Markets Майкла Мак-Карти (Michael McCarthy).