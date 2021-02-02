Серебро коррекционно дешевеет 2 февраля после значительного роста

Стоимости серебра во вторник утром корректируется после значительного роста при повышенной активности частных инвесторов; золото при этом также дешевеет, но значительно более умеренно, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.12 EET мартовский фьючерс на серебро на нью-йоркской бирже Comex дешевел на 2,76%, до 28,605 доллара за унцию, цена апрельского фьючерса на золото снижалась на 0,35%, или на 6,8 доллара, до 1857 долларов за тройскую унцию.

Цены на серебро перешли к коррекционному снижению после четырех дней бурного роста. По итогам предыдущих торговых сессий серебро подорожало на 15%, и накануне его стоимость превысила отметку в 30 долларов за унцию, достигнув максимума почти за восемь лет.

Активный рост котировок драгметалла стал следствием того, что группа частных инвесторов на онлайн-платформе Reddit, ранее "задравшая" цены на ряд американских компаний, перешла к покупкам на рынке серебра. Сначала внезапно начали расти в цене компании, добывающее серебро, а затем это отразилось и на стоимости фьючерсов на драгметалл.

Аналитик OANDA Эдвард Моя (Edward Moya) сказал агентству Market Watch, что мелкие трейдеры начинают понимать, что рынок серебра намного больше, чем они предполагали. Покупка акций мелких добывающих компаний и небольшой объем приобретения металла недостаточны для того, чтобы цены на серебро достигли рекордно высокого уровня, считает аналитик.