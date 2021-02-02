Финансовые новости
- |
- 02.02.21
- |
- 09:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Серебро коррекционно дешевеет 2 февраля после значительного роста
08:05 02.02.2021 |
Стоимости серебра во вторник утром корректируется после значительного роста при повышенной активности частных инвесторов; золото при этом также дешевеет, но значительно более умеренно, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.12 EET мартовский фьючерс на серебро на нью-йоркской бирже Comex дешевел на 2,76%, до 28,605 доллара за унцию, цена апрельского фьючерса на золото снижалась на 0,35%, или на 6,8 доллара, до 1857 долларов за тройскую унцию.
Цены на серебро перешли к коррекционному снижению после четырех дней бурного роста. По итогам предыдущих торговых сессий серебро подорожало на 15%, и накануне его стоимость превысила отметку в 30 долларов за унцию, достигнув максимума почти за восемь лет.
Активный рост котировок драгметалла стал следствием того, что группа частных инвесторов на онлайн-платформе Reddit, ранее "задравшая" цены на ряд американских компаний, перешла к покупкам на рынке серебра. Сначала внезапно начали расти в цене компании, добывающее серебро, а затем это отразилось и на стоимости фьючерсов на драгметалл.
Аналитик OANDA Эдвард Моя (Edward Moya) сказал агентству Market Watch, что мелкие трейдеры начинают понимать, что рынок серебра намного больше, чем они предполагали. Покупка акций мелких добывающих компаний и небольшой объем приобретения металла недостаточны для того, чтобы цены на серебро достигли рекордно высокого уровня, считает аналитик.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар тянут к 28,0 грн/$, а с привлечением денег под ОВГЗ непонятная ситуация
|Странный план «Б» Зеленского. Почему Кравчук заговорил о референдуме по Донбассу и Крыму
|Достаточно исключения из фракции: Арахамия заявил, что Дубинского не лишат должности в финкомитете
|Индекс ожиданий деловой активности в Украине в январе снизился до 37,6 п.п. из 100 - НБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Серебро коррекционно дешевеет 2 февраля после значительного роста
|Доллар 2 февраля ослабевает к евро на возобновлении рисковых настроений
|Фондовые биржи АТР 2 февраля значительно растут
|Американские фондовые индексы 1 февраля закрылись солидным ростом
|Доллар тянут к 28,0 грн/$, а с привлечением денег под ОВГЗ непонятная ситуация
|Уолл-стрит против трейдеров-любителей: после GameStop взлетела стоимость серебра
Это интересно
|Tesla поделится автопилотом с другими марками
|В браузере Chrome для Android теперь можно группировать вкладки
|Tesla Cybertruck может встать на конвейер в 2021 году
|Новый Hyundai Tucson получил спортивную версию N Line
|Представлена настоящая зарядка по воздуху Xiaomi Mi Air Charge
|BMW начала использовать квантовые компьютеры для оптимизации закупок
|В рейтинге крупнейших автобрендов сменился лидер