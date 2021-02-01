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Депозитные ставки для физлиц 01.02.21
17:34 01.02.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 1 февраля 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.79
|0.57
|0.21
|6 мес.
|8.05
|0.77
|0.33
|9 мес.
|8.39
|1.03
|0.33
|12 мес.
|8.32
|1.22
|0.59
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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