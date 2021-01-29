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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 28.01.21
11:02 29.01.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 28 января.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|25.01
|21906.0 (5.0)
|-
|26.01
|22387.0 (5.0)
|-
|27.01
|19785.0 (5.0)
|-
|28.01
|20219.0 (5.0)
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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