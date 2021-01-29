За его кандидатуру на парламентском заседании в четверг проголосовало 204 народных депутата при необходимых 226 голосах.
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Цена на золото растет 29 января после трех дней снижения
08:23 29.01.2021 |
Стоимость золота в пятницу утром немного растет в рамках коррекции после трех дней снижения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.16 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,22%, или на 4 доллара, до 1845,35 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дорожал на 1,32%, до 26,267 доллара за унцию.
В пятницу цена на золото перешла к коррекционному росту. По итогам трех предыдущих торговых сессий драгметалл подешевел почти на 1%. Основным фактором для снижения стало значительное укрепление доллара, что делает золото невыгодным для держателей другой валюты.
"Золото по большей части будет продолжать "топтаться на месте", поскольку оно ждет подходящего катализатора. Доллар в настоящее время стал фаворитом среди надежных активов", - приводит агентство Рейтер слова старшего стратега CMC Markets Майкла МакКарти (Michael McCarthy).
Участники торгов по-прежнему сосредоточены на новостях по стимулированию экономики США. Аналитики, мнение которых приводит агентство, полагают, что задержка в принятии пакета или меньшая его сумма могут негативно отразиться на золоте. Ранее президент США Джо Байден предложил пакет помощи на сумму в 1,9 триллиона долларов. Проект был поддержан лидерами демократов в конгрессе, в то же время окончательное решение не было принято.
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