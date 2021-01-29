За его кандидатуру на парламентском заседании в четверг проголосовало 204 народных депутата при необходимых 226 голосах.
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Доллар 29 января продолжает укрепляться на уходе инвесторов от риска
08:13 29.01.2021 |
Курс доллара к основным мировым валютам в пятницу утром поднимается, инвесторы проявляют осторожность на фоне неопределенности вокруг пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.04 EET курс евро к доллару снижался до 1,2098 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2121 доллара. Курс доллара к иене рос до 104,53 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 104,21 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,3%, до 90,73 пункта.
Традиционно более надежный доллар получает поддержку на фоне ухода трейдеров от риска. Так, в пятницу утром основные фондовые индексы Азии не показывают единой динамики. Хотя в четверг биржи США выросли на 0,5-1%, это не смогло дать значительную поддержку торгам в АТР.
На рынках сохраняются опасения по поводу пандемии коронавируса. Хотя ряд стран уже проводит вакцинацию и экономике оказывается значительная поддержка, статистика по заражениям продолжает оставаться тревожной, что побуждает власти обдумывать ужесточение карантинных ограничений. Так, ранее в Великобритании было объявлено об ограничениях по въезду и выезду из страны, а в Китае жителей призвали воздержаться от ненужных поездок на время новогодних каникул, которые начнутся примерно через две недели.
Днем ранее доллар сдержала статистика по ВВП США. В 2020 году показатель, согласно первой оценке, снизился на 3,5%, снижение крупнейшей мировой экономики за год стало самым сильным с 1946 года, когда показатель упал на 11,6%. При этом рост показателя в четвертом квартале ожидаемо составил 4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
В целом аналитики продолжают ожидать ослабления американской валюты. "Распространенные ожидания по поводу... поддержки Федрезерва означают, что мы ожидаем дальнейшего ослабления доллара в краткосрочной перспективе,", - сообщил агентству Рейтер старший стратег CMC Markets в Сиднее Майкл МакКарти (Michael McCarthy).
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