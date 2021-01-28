За его кандидатуру на парламентском заседании в четверг проголосовало 204 народных депутата при необходимых 226 голосах.
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Депозитные ставки для физлиц 28.01.21
18:37 28.01.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 28 января 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.79
|0.57
|0.20
|6 мес.
|8.32
|0.77
|0.31
|9 мес.
|8.47
|0.96
|0.32
|12 мес.
|8.53
|1.22
|0.56
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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