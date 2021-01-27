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Депозитные ставки для физлиц 27.01.21
22:23 27.01.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 27 января 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.79
|0.57
|0.21
|6 мес.
|8.05
|0.79
|0.35
|9 мес.
|8.39
|1.06
|0.36
|12 мес.
|8.32
|1.22
|0.60
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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