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Золото дешевеет 27 января в ожидании итогов заседания ФРС
08:18 27.01.2021 |
Стоимость золота утром снижается, трейдеры ждут позднее в среду публикацию итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.17 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,28%, или на 5,25 доллара, до 1845,6 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,59%, до 25,387 доллара за унцию.
Одним из ключевых событий текущей недели для инвесторов станет публикация итогов заседания Федрезерва. Ожидается, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых, а также оставит без изменений объем программы выкупа активов, продолжив курс на сохранение мягкой монетарной политики.
В то же время валютный стратег DailyFx Илья Спивак сказал агентству Рейтер, что если ФРС будет сигнализировать о том, что не стремится к расширению мер по стимулированию экономики США, а также даст понять, что мягкая монетарная политика завершится раньше, чем ожидают рынки, это окажется "губительным" для котировок драгметалла.
Рынки также ожидают ясности по господдержке американской экономики. Ранее новый президент США Джо Байден предлагал пакет стимулирования объемом в 1,9 триллиона долларов. Проект был поддержан лидерами демократов в конгрессе. В то же время существуют опасения проблем с принятием пакета или значительного уменьшения его суммы в связи с отсутствием поддержки республиканцев в сенате.
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