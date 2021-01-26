Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа до 7,5 миллиарда

Министерство финансов на состоявшемся 26 января аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 7,55 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, облигации сроком обращения 6 месяцев размещены на 479,16 млн грн. Благодаря ограничения предложения Минфин смог снизить ставку по этим ОВГЗ до 9,86% годовых, тогда как в начале января она составляла 10,73% годовых.

От продажи облигаций сроком обращения 17 месяцев (с погашением 15 июня 2022 года) поступило 3,62 млрд грн под 11,68% годовых.

Двухлетние ОВГЗ были проданы на 3,01 млрд грн под 11,81%, неделю назад Минфин размещал такие бумаги под 11,94% годовых.

Трехлетние облигации разместили на 438,72 млн грн под неизменные 12,15%.

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте

Номер аукциона 15 16 17 18 Код выпуска облигаций ДоразмещениеUA4000214480 Доразмещение UA4000214506 Доразмещение UA4000207682 Доразмещение UA4000207880 Номинальная стоимость 1000 1000 1000 1000 Количество выставленных облигаций, шт, 500000 - - - Дата проведения 26.01.2021 26.01.2021 26.01.2021 26.01.2021 Дата оплаты за приобретенные облигации 27.01.2021 27.01.2021 27.01.2021 27.01.2021 Срок оплаты процентов 16.06.2021 17.02.2021 26.05.2021 Срок оплаты процентов 15.12.2021 18.08.2021 24.11.2021 Срок оплаты процентов 15.06.2022 16.02.2022 25.05.2022 Срок оплаты процентов 17.08.2022 23.11.2022 Срок оплаты процентов 15.02.2023 24.05.2023 Срок оплаты процентов 22.11.2023 Срок оплаты процентов 22.05.2024 Размер купонного платежа на одну облигацию - 58.75 49.20 49.95 Номинальный уровень доходности. % 10.75 11.75 9.84 9.99 Срок обращения (дней) 161 504 749 1211 Дата погашения 07.07.2021 15.06.2022 15.02.2023 22.05.2024 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 879235000 3666143000 3339316000 457348000 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 500000000 3566143000 2987034000 457348000 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 7297718000 6058090000 12103573000 4440377000 Количество поданных заявок. шт 51 37 22 20 Количество удовлетворенных заявок. шт 45 36 16 20 Максимальный уровень доходности облигаций. % 11.73 11.80 12.00 12.15 Минимальный уровень доходности облигаций. % 9.30 11.55 11.68 12.15 Установленная доходность. % 10.40 11.75 11.90 12.15 Средневзвешенная доходность. % 9.86 11.68 11.81 12.15 Поступление в бюджет 479158407.58 3616383091.20 3012021382.20 438715642.48

Данные: Минфин Украины

Как сообщалось, неделей ранее Министерство финансов на состоявшемся 19 января аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 12,33 млрд грн.

В частности, самые короткие трехмесячные облигации размещены на 489,65 млн грн. При этом средневзвешенная ставка по ним впервые за последние месяцы снизилась с 10% до 9,18% годовых.