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Информация об агентстве
Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа до 7,5 миллиарда
17:27 26.01.2021 |
Министерство финансов на состоявшемся 26 января аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 7,55 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.
В частности, облигации сроком обращения 6 месяцев размещены на 479,16 млн грн. Благодаря ограничения предложения Минфин смог снизить ставку по этим ОВГЗ до 9,86% годовых, тогда как в начале января она составляла 10,73% годовых.
От продажи облигаций сроком обращения 17 месяцев (с погашением 15 июня 2022 года) поступило 3,62 млрд грн под 11,68% годовых.
Двухлетние ОВГЗ были проданы на 3,01 млрд грн под 11,81%, неделю назад Минфин размещал такие бумаги под 11,94% годовых.
Трехлетние облигации разместили на 438,72 млн грн под неизменные 12,15%.
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|15
|16
|17
|18
|Код выпуска облигаций
|ДоразмещениеUA4000214480
|Доразмещение UA4000214506
|Доразмещение UA4000207682
|Доразмещение UA4000207880
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|500000
|-
|-
|-
|Дата проведения
|26.01.2021
|26.01.2021
|26.01.2021
|26.01.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|27.01.2021
|27.01.2021
|27.01.2021
|27.01.2021
|Срок оплаты процентов
|16.06.2021
|17.02.2021
|26.05.2021
|Срок оплаты процентов
|15.12.2021
|18.08.2021
|24.11.2021
|Срок оплаты процентов
|15.06.2022
|16.02.2022
|25.05.2022
|Срок оплаты процентов
|17.08.2022
|23.11.2022
|Срок оплаты процентов
|15.02.2023
|24.05.2023
|Срок оплаты процентов
|22.11.2023
|Срок оплаты процентов
|22.05.2024
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|58.75
|49.20
|49.95
|Номинальный уровень доходности. %
|10.75
|11.75
|9.84
|9.99
|Срок обращения (дней)
|161
|504
|749
|1211
|Дата погашения
|07.07.2021
|15.06.2022
|15.02.2023
|22.05.2024
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|879235000
|3666143000
|3339316000
|457348000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|500000000
|3566143000
|2987034000
|457348000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|7297718000
|6058090000
|12103573000
|4440377000
|Количество поданных заявок. шт
|51
|37
|22
|20
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|45
|36
|16
|20
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|11.73
|11.80
|12.00
|12.15
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|9.30
|11.55
|11.68
|12.15
|Установленная доходность. %
|10.40
|11.75
|11.90
|12.15
|Средневзвешенная доходность. %
|9.86
|11.68
|11.81
|12.15
|Поступление в бюджет
|479158407.58
|3616383091.20
|3012021382.20
|438715642.48
Данные: Минфин Украины
Как сообщалось, неделей ранее Министерство финансов на состоявшемся 19 января аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 12,33 млрд грн.
В частности, самые короткие трехмесячные облигации размещены на 489,65 млн грн. При этом средневзвешенная ставка по ним впервые за последние месяцы снизилась с 10% до 9,18% годовых.
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