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Цена на золото 26 января стабильна в ожидании стимулирования экономики США
08:14 26.01.2021 |
Стоимость золота во вторник утром незначительно растет в ожидании дополнительной помощи экономики США в период пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.02 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,03%, или на 0,6 доллара, до 1855,8 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,47%, до 25,365 доллара за унцию.
Основным событием, которого ожидают держатели золота, остается принятие пакета стимулирования американской экономики. Ранее новый президент США Джо Байден предлагал пакет стимулирования объемом в 1,9 триллиона долларов. Проект был поддержан лидерами демократов в конгрессе. В то же время существуют опасения проблем с принятием пакета или значительного уменьшения его суммы в связи с отсутствием поддержки республиканцев в сенате.
"Если мы получим пакет (стимулирования - ред.), золото может пробить отметку в 1900 долларов. Чем быстрее проект будет принят, тем выгоднее это будет для золота. Рынку все равно, будет ли это плавный процесс или нет", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).
Удерживает от уменьшения стоимости золота снижение доходности гособлигаций США. Так, доходность десятилетних US Treasuries снижалась на 3,6 базисного пункта, до 1,036%.
На текущей неделе рынки также ожидают итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое запланировано на 26-27 января. Ожидается, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых.
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