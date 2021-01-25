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Депозитные ставки для физлиц 25.01.21
16:54 25.01.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 25 января 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.88
|0.52
|0.19
|6 мес.
|8.15
|0.75
|0.32
|9 мес.
|8.47
|0.96
|0.32
|12 мес.
|8.20
|1.17
|0.56
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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