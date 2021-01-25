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Золото слабо дешевеет 25 января на неопределенности вокруг экономики США
08:17 25.01.2021 |
Стоимость золота в понедельник утром умеренно снижается, в то время как инвесторы ожидают решения о поддержке американской экономики в период пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.12 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,11%, или на 2,1 доллара, до 1854,1 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дорожал на 0,38%, до 25,652 доллара за унцию.
Участники рынков ожидают окончательного решения о начале новой программы "поддержки" американской экономики новой администрацией. Новый президент США Джо Байден ранее предлагал пакет стимулирования объёмом в 1,9 триллиона долларов.
Золото рассматривается как средство защиты от инфляции, которая может возникнуть в результате выделения пакета большого объема. Кроме того, это окажет давление на доллар, что также позитивно для котировок "желтого металла". Но в данный момент золото теряет позитив от этого фактора. Аналитики отмечают, что с принятием мер финансового стимулирования могут возникнуть сложности, в частности, в виде отсутствия поддержки проекта республиканцами в сенате. В этом случае сумма пакета может оказаться ниже, чем предлагалось изначально.
"Мы видим больше вопросов по поводу принятия пакета мер стимулирования Байдена, республиканцы в сенате начинают неоднозначно относиться к его отдельным пунктам. Таким образом, возникает вопрос о скорости и сроках принятия пакета. При этом некоторые из проблем, связанные с задержкой доставки вакцины в США, возможно, склоняют чашу весов в пользу стимулирования", - сказал агентству Рейтер глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лахлан Шо (Lachlan Shaw).
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