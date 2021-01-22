Банки положительно оценивают перспективы кредитования в следующие 12 месяцев – опрос НБУ

Количество банков, ожидающих улучшения качества кредитного портфеля в течение следующих 12 месяцев, составило 74% для корпоративного сегмента и 83% - для кредитования домохозяйств, свидетельствуют результаты проведенного Национальным банком Украины (НБУ) опроса об условиях банковского кредитования.

"Участники опроса положительно оценивают перспективы кредитования в следующие 12 месяцев: так, 83% респондентов прогнозируют рост кредитного портфеля домохозяйств, 74% - корпораций. Банки по-прежнему ожидают наращивания фондирования: почти две трети опрошенных ожидают увеличения депозитов домохозяйств, 60% - средств предприятий", – сообщается в обзоре, обнародованном на сайте центробанка в пятницу.

Согласно его данным, изменения качества корпоративного кредитного портфеля не ожидается, однако банки прогнозируют несущественное снижение качества портфеля розничных кредитов.

Согласн обзору, респонденты планируют активно наращивать розничное фондирование. В частности около 74% опрошенных ожидает увеличения объемов депозитов домохозяйств и 60% - средств предприятий.

По данным центробанка, в октябре-декабре 2020 года спрос на бизнес-кредиты увеличился, в том числе впервые с начала коронакризиса со стороны крупных предприятий, а заинтересованность бизнеса в долгосрочных займах растет второй квартал подряд. Такая тенденция объясняется снижением процентных ставок, потребностью предприятий в капитальных инвестициях и реструктуризации долгов.

Помимо этого, спрос населения на кредиты также рос за счет улучшения потребительских настроений, увеличения расходов на товары длительного пользования и снижения процентных ставок.

Банки также подтвердили рост спроса на ипотеку, который был рекордно высоким два квартала подряд, чему способствовали позитивные ожидания на рынке недвижимости и снижение стоимости ресурсов преимущественно у крупных банков.

Более 90% опрошенных финучреждений оценили долговую нагрузку заемщиков как среднею. В то же время уровень закредитованности корпоративных клиентов не изменился, домохозяйств - незначительно снизился, преимущественно по оценке крупных банков.

Как сообщается, участники опроса улучшили оценки всех рисков, за исключением операционного, который несущественно вырос, в основном у крупных банков.

В то же время в ближайшие три месяца респонденты прогнозируют определенный рост рисков, существеннее всего - валютного.

Опрос проводился с 17 декабря по 11 января 2021 года среди кредитных менеджеров 24 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы Украины составляет 91%.