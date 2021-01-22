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Золото дешевеет 22 января на росте доходности гособлигаций США
08:20 22.01.2021 |
Стоимость золота в пятницу утром снижается на фоне роста доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.16 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,21%, или на 4 доллара, до 1861,75 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 1,07%, до 25,578 доллара за унцию.
Давление на котировки золота оказывает рост доходности американских гособлигаций. Так, доходность десятилетних US Treasuries поднималась на 6,8 базисных пунктов, до 1,115%. Аналитики отмечают, что это было вызвано данными по рынку труда США. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю опустилось на 26 тысяч, до 900 тысяч заявок, что оказалось лучше прогноза аналитиков.
"Золото испытывает некоторые трудности из-за роста доходности, который был вызван сильными данными по заявками на пособие по безработице в США, также Европейский центральный банк (ЕЦБ) оказался немного менее мягким, чем хотелось бы рынкам", - сказал агентству Рейтер аналитик IG Market Кайл Родда (Kyle Rodda).
В центре внимания инвесторов также остается стимулирование экономики США. Ранее президент страны Джо Байден предлагал пакет стимулирования на сумму 1,9 триллиона долларов, проект был поддержан лидерами демократов в конгрессе. Большая сумма пакета поддержит золото, в то же время остается вероятность того, что объем поддержки может снизиться по мере прохождения в сенате, и это отразится на снижении стоимости драгметалла, отметил Родда.
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