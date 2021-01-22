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Доллар 22 января дешевеет к евро и дорожает к иене
08:15 22.01.2021 |
Курс доллара в пятницу утром немного снижается к евро и растет к иене на фоне преобладания на рынках рисковых настроений, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.12 EET курс евро к доллару рос до 1,2172 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2162 доллара. Курс доллара к иене рос до 103,57 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,48 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 90,11 пункта.
В последние дни на рынках присутствует усиление аппетита к риску, вызванное надеждами на новые экономические стимулы со стороны нового правительства США. Президент США Джо Байден ранее предлагал пакет стимулирования суммой в 1,9 триллиона долларов. Проект был поддержан лидерами демократов в конгрессе. Кроме того, кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен во вторник заявила, что будет работать над вторым пакетом поддержки американской экономики.
Агентство Рейтер отмечает, что восстановление экономики после пандемии может еще больше подтолкнуть доллар вниз.
Курс евро тем временем поддерживается прошедшим в четверг заседанием Европейского центробанка. Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. Центробанк отметил, что будет и дальше поддерживать стабильную и гибкую политику.
"Я думаю, что рынок счастлив сосредоточиться на потенциальных преимуществах предлагаемых администрацией Байдена бюджетных планов,... а не на каких-либо отрицательных моментах. Пока цены на акции растут, доллар остается в невыгодном положении", - считает глава отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэй Аттрилл (Ray Attrill), которого цитирует агентство.
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