Золото дорожает 21 января на ослаблении доллара

Стоимость золота в четверг утром растет на снижении курса доллара, вызванном ожиданиями дополнительной финансовой поддержки экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.22 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,27%, или на 5 долларов, до 1871,5 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,87%, до 25,99 доллара за унцию.

Ослабление американской валюты продолжает способствовать росту котировок золота, делая его более привлекательным для держателей другой валюты. Снижение курса доллара связано с оптимизмом на рынках в ожидании финансовой поддержки экономики США после вступления в должность нового президента страны Джо Байдена.

Ранее Байден предлагал пакет стимулирования на 1,9 триллиона долларов. Проект был поддержан лидерами демократов в конгрессе. Кроме того, кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен ранее на этой неделе заявила, что будет работать над вторым пакетом поддержки американской экономики.

Аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes) отмечает, что ожидания по инфляции также влияют на динамику стоимости золота. "Я подозреваю, что доходность гособлигаций (США - ред.) будет определять направление движения желтого металла, и ралли может продолжиться, если начнут действовать дальнейшие инфляционные ожидания", - сказал аналитик агентству Рейтер.