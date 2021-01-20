Финансовые новости
- |
- 20.01.21
- |
- 09:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото дорожает 20 января в ожидании нового пакета стимулов в США
08:20 20.01.2021 |
Стоимость золота в среду утром умеренно растет, инвесторы оценивают перспективы дальнейшей господдержки экономики США, что может ослабить доллар и повысить инфляцию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.27 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,46%, или на 8,5 доллара, до 1848,7 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,64%, до 25,485 доллара за унцию.
Участники торгов обратили внимание на заявления кандидата в министры финансов Джанет Йеллен. Она отметила, что обеспокоена долгосрочной устойчивостью долга и бюджета США, но что сейчас на первом месте стоит необходимость помочь людям при пандемии коронавируса и инвестировать в инфраструктуру и "экологически чистые" технологии. Она также заявила, что процентные ставки останутся на очень низком уровне на протяжении долгого времени.
Также поддержку котировкам драгметалла оказывает снижение курса доллара по отношению к другим основным мировым валютам.
Глава сырьевой стратегии Saxo Bank A/S Оле Хансен (Ole Hansen) заметил, что рынкам необходимо принять во внимание инфляцию как движущую силу для цен на золото (его мнение приводит агентство Рейтер). И это, следует из его слов, может продолжать позитивно влиять на золотые котировки, которые в последние месяцы просели.
"Доллар немного ослаб, доходность (гособлигаций США - ред.) не изменилась, однако рынок немного потерял аппетит к золоту", - описывает он ситуацию, которая была на рынке.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Новый сюрприз от Зе-власти. Зачем нас хотят лишить длинных выходных
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке 19 января провалился под давлением иностранцев
|«Кто в доме хозяин». Зачем Зеленский мешает Тупицкому зайти в Конституционный суд
|ГБР уведомило о подозрении Тупицкому по двум статьям УК – заведомо неправдивые показания, подкуп свидетеля
|В 2021 году стоимость квадратного метра жилой застройки может вырасти примерно на 20%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото дорожает 20 января в ожидании нового пакета стимулов в США
|Доллар 20 января дешевеет к основным мировым валютам
|Фондовые биржи Азии 20 января в основном растут вслед за рынками США
|Индексы США выросли 19 января на фоне надежд на стимулирование экономики
|Курс доллара на межбанке 19 января провалился под давлением иностранцев
|Нацбанк выпустит сувенирную банкноту номиналом 200 гривен из чистого серебра
Это интересно
|Японцы выбирают Nintendo Switch: в 2020 году её продажи составили 87 % от всех консолей в стране
|Audi возьмёт курс на тотальную электрификацию моделей
|США против Huawei: имеющиеся лицензии будут отозваны, новые не станут одобряться
|Новая стратегия Kia: электромобили, вторсырьё и сервисы
|Издание Bloomberg подтвердило, что компания Apple тестирует iPhone со сгибаемым экраном
|Hyundai прекратил разработку новых дизельных моторов
|Dacia показала новый кроссовер