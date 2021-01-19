Финансовые новости
- |
- 19.01.21
- |
- 20:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Минфин на аукционах ОВГЗ 19 января привлек в госбюджет 12,3 млрд грн
19:15 19.01.2021 |
19 января на аукционе продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Минфин привлек 12,3 миллиарда гривен.
Об этом говорится в данных Министерства финансов.
На аукционах было предложено 5 выпусков гособлигаций, все представлены в национальной валюте.
Сроки и средневзвешенные ставки доходности были следующими:
3 месяцев по ставке 9,18%;
1 год по ставке 11,73%;
2 года по ставке 11,94%;
3 года по ставке 12,15%;
6 лет по ставке 12,49%.
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|10
|11
|12
|13
|14
|Код выпуска облигаций
|ДоразмещениеUA4000213771
|Первичное размещение UA4000215156
|Доразмещение UA4000207682
|Доразмещение UA4000207880
|ДоразмещениеUA4000207518
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|500 000
|Дата проведения
|19.01.2021
|19.01.2021
|19.01.2021
|19.01.2021
|19.01.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|20.01.2021
|20.01.2021
|20.01.2021
|20.01.2021
|20.01.2021
|Срок оплаты процентов
|10.03.2021
|17.02.2021
|26.05.2021
|02.06.2021
|Срок оплаты процентов
|08.09.2021
|18.08.2021
|24.11.2021
|01.12.2021
|Срок оплаты процентов
|09.03.2022
|16.02.2022
|25.05.2022
|01.06.2022
|Срок оплаты процентов
|17.08.2022
|23.11.2022
|30.11.2022
|Срок оплаты процентов
|15.02.2023
|24.05.2023
|31.05.2023
|Срок оплаты процентов
|22.11.2023
|29.11.2023
|Срок оплаты процентов
|22.05.2024
|29.05.2024
|Срок оплаты процентов
|27.11.2024
|Срок оплаты процентов
|28.05.2025
|Срок оплаты процентов
|26.11.2025
|Срок оплаты процентов
|27.05.2026
|Срок оплаты процентов
|25.11.2026
|Срок оплаты процентов
|26.05.2027
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|58.65
|49.20
|49.95
|48.95
|Номинальный уровень доходности. %
|10.00
|11.73
|9.84
|9.99
|9.79
|Срок обращения (дней)
|84
|413
|756
|1218
|2317
|Дата погашения
|14.04.2021
|09.03.2022
|15.02.2023
|22.05.2024
|26.05.2027
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1208508000
|6405398000
|3987801000
|654142000
|1332711000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|500000000
|5885398000
|3962801000
|604142000
|1282711000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|11684692000
|5885398000
|9116539000
|3983029000
|5157627000
|Количество поданных заявок. шт
|31
|42
|16
|15
|20
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|22
|38
|15
|13
|19
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|10.00
|11.90
|12.00
|12.25
|12.60
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|9.00
|11.69
|11.80
|12.15
|12.40
|Установленная доходность. %
|9.45
|11.75
|11.95
|12.15
|12.50
|Средневзвешенная доходность. %
|9.18
|11.73
|11.94
|12.15
|12.49
|Поступление в бюджет, грн
|489654700.00
|6135527541.53
|3978049734.38
|578212225.36
|1150175226.59
Данные: Минфин Украины
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|ГБР уведомило о подозрении Тупицкому по двум статьям УК – заведомо неправдивые показания, подкуп свидетеля
|В 2021 году стоимость квадратного метра жилой застройки может вырасти примерно на 20%
|Большинство сделок на межбанке 18 января носило спекулятивный характер
|Выборы мэров: Кто победил в Борисполе, Броварах и Новгороде-Северском
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минфин на аукционах ОВГЗ 19 января привлек в госбюджет 12,3 млрд грн
|Депозитные ставки для физлиц 19.01.21
|Украинские банки в 2020г сократили количество структурных подразделений на 10,8% - НБУ
|Доллар дешевеет к евро 19 января в ожидании новостей из США
|Справочный курс гривны 19 января понижен на 0,04 коп до 28,1685 грн/$1
|Фондовые биржи АТР 19 января закрылись в основном ростом
|В 2021 году стоимость квадратного метра жилой застройки может вырасти примерно на 20%
Это интересно
|Японцы выбирают Nintendo Switch: в 2020 году её продажи составили 87 % от всех консолей в стране
|Audi возьмёт курс на тотальную электрификацию моделей
|США против Huawei: имеющиеся лицензии будут отозваны, новые не станут одобряться
|Новая стратегия Kia: электромобили, вторсырьё и сервисы
|Издание Bloomberg подтвердило, что компания Apple тестирует iPhone со сгибаемым экраном
|Hyundai прекратил разработку новых дизельных моторов
|Dacia показала новый кроссовер