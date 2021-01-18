Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 16.01.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|14.01
|400.0 (7.0)
|-
|15.01
|30.0 (7.0)
|182.0 (6.0; 84), 8472.1 (6.0; 1820)
|16.01
|30.0 (7.0)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|14.01
|16334.0 (5.0)
|-
|15.01
|19992.0 (5.0)
|102928.0 (8.0; 7)
|16.01
|20469.0 (5.0)
Данные НБУ