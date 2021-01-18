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Золото дешевеет 18 января на укреплении доллара
08:17 18.01.2021 |
Стоимость золота в понедельник утром снижается на фоне роста курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.20 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,11%, или на 2 доллара - до 1827,9 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дорожал на 0,27% - до 24,925 доллара за унцию.
Удорожание доллара остается ключевым фактором для снижения стоимости золота. За прошедшую неделю индекс доллара вырос на 0,8% и достиг отметки 90,8 пункта. Более дорогой доллар негативно отражается на стоимости золота, делая его менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.
В то же время немного сдерживает снижение цен на золото статистика по коронавирусу. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 95 миллионов, за все время пандемии скончалось более двух миллионов человек.
"Наш прогноз по рынку (золота - ред.) в долгосрочной перспективе остается позитивным, поскольку ожидается, что доллар останется структурно слабым в долгосрочной перспективе", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитиков Phillip Futures.
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