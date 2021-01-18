Иена укрепляется к доллару 18 января на опасениях вокруг коронавируса

Иена в понедельник утром дорожает к доллару на возвращении опасений по поводу растущего числа заболевших коронавирусом в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.11 EET курс доллара к иене снижался до 103,75 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,87 иены. Курс евро к доллару опускался до 1,2069 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2078 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,08%, до 90,85 пункта.

В понедельник участники торгов предпочитают надежные активы, в том числе японскую иену, на фоне растущего беспокойства за перспективы мировой экономики на фоне продолжающегося распространения коронавируса. В частности, в США за последние сутки было выявлено 198 тысяч новых случаев COVID, а число умерших приближается к 400 тысячам.

Тем временем курс евро также находится под давлением эпидемиологической ситуации в регионе и продолжающихся локдаунов. Так, правительство Италии продлило режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19 до конца апреля.

При этом объем торгов в понедельник на валютном рынке снижен, поскольку биржи США будут закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. Основным же событием на текущей неделе станет инаугурация избранного президента США Джо Байдена. Инвесторы ждут, какие меры он примет для поддержки американской экономики.