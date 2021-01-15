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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 15.01.21
10:58 15.01.2021 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 15 января 2021 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Тер. громады
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|822748.92
|337065.18
|334268.02
|26016.43
|0.00
|9619.48
|115779.81
|на 03.02
|818667.86
|332376.85
|327068.80
|24643.58
|0.00
|9377.48
|125201.16
|на 02.03
|812640.74
|325526.85
|322784.56
|27273.84
|0.00
|8779.48
|128276.00
|на 01.04
|852509.54
|324576.85
|345206.29
|52633.08
|0.00
|9381.77
|120711.55
|на 04.05
|849469.52
|324576.85
|351921.75
|51948.75
|0.00
|8681.77
|112340.40
|на 01.06
|887746.07
|324576.85
|396155.58
|53082.13
|0.00
|7949.30
|105982.42
|на 01.07
|880431.52
|324576.85
|417435.07
|30566.27
|0.00
|7623.17
|100230.15
|на 03.08
|876657.10
|324576.85
|425116.42
|27207.75
|0.00
|7223.08
|92533.00
|на 01.09
|863137.55
|324576.85
|415098.53
|28134.21
|0.00
|7659.72
|87668.24
|на 02.10
|876478.74
|324576.85
|431332.74
|29920.59
|0.00
|8143.76
|82504.79
|на 02.11
|891721.25
|324576.85
|447765.55
|31986.57
|0.00
|8334.65
|79057.63
|на 01.12
|903292.36
|324576.85
|460614.83
|33950.94
|0.00
|8874.00
|75275.74
|на 14.12
|909204.24
|324576.85
|461026.92
|37384.29
|122.96
|8791.09
|77302.13
|на 15.12
|908863.42
|324576.85
|460885.35
|37156.97
|122.96
|8819.98
|77301.31
|на 16.12
|908387.98
|324576.85
|460431.69
|37140.71
|122.96
|8815.59
|77300.19
|на 17.12
|939642.99
|324576.85
|485619.20
|39164.90
|122.96
|9381.83
|80777.26
|на 18.12
|949384.56
|324576.85
|492946.88
|3935.96
|122.96
|10044.07
|82342.84
|на 21.12
|949434.02
|324576.85
|492077.34
|39370.47
|122.96
|10061.92
|83224.48
|на 22.12
|950249.31
|324576.85
|492553.48
|39582.94
|122.96
|10119.38
|83293.70
|на 23.12
|951265.27
|324576.85
|493367.01
|39716.99
|122.96
|10183.36
|83298.11
|на 24.12
|970976.63
|324576.85
|507827.03
|43365.34
|186.36
|10652.75
|84368.31
|на 28.12
|974493.05
|324576.85
|510717.13
|43401.46
|186.36
|10936.31
|84674.94
|на 29.12
|974593.53
|324576.85
|510758.48
|43442.28
|186.36
|10955.77
|84673.79
|на 30.12
|974188.60
|324576.85
|510495.25
|43362.62
|186.36
|10945.88
|84621.64
|на 31.12
|998602.98
|324576.85
|519389.54
|58063.86
|186.36
|11095.54
|85290.83
|на 04.01
|998726.09
|324576.85
|519497.80
|58074.39
|186.36
|11099.55
|85291.14
|на 05.01
|999492.77
|324576.85
|520091.59
|58144.31
|186.36
|11199.30
|85294.36
|на 06.01
|999317.98
|324576.85
|519939.52
|58103.08
|186.36
|11218.42
|85293.76
|на 11.01
|1002408.29
|324576.85
|522917.60
|58031.65
|186.36
|11115.01
|85580.83
|на 12.01
|1001690.48
|324576.85
|522146.71
|57993.87
|186.36
|11102.60
|85684.09
|на 13.01
|1000945.27
|324576.85
|521380.86
|57893.80
|186.36
|11068.27
|85839.13
|на 14.01
|1008088.58
|324576.85
|525517.04
|58023.97
|186.36
|11236.68
|88547.69
|на 15.01
|1009814.03
|324576.85
|525560.75
|58126.47
|186.36
|11439.31
|89924.29
Данные: НБУ
Официальный курс НБУ на 15 января - 28.0609 грн.
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