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Золото несколько дорожает 15 января на ожиданиях по стимулированию экономики США
08:33 15.01.2021 |
Стоимость золота в пятницу утром слабо поднимается, рынки обращают внимание на план по стимулированию экономики США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.55 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,09%, или на 1,7 доллара - до 18453,1 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,5% - до 25,672 доллара за унцию.
Ранее избранный президент США Джо Байден представил план стимулирования американской экономики на 1,9 триллиона долларов. План уже был одобрен демократами в конгрессе.
Традиционно ослабление монетарной политики негативно сказывается на долларе и доходности гособлигаций США, что позитивно для золота, которое является традиционным страхующим инструментом от инфляции. После новостей о плане Байдена по экономике биржи США закрылись снижением, биржи Азии в основном опускаются, а доллар слабо колеблется.
"Перспективы для роста золота кажутся ограниченными из-за увеличения доходности гособлигаций и рисковых активов. Однако более слабый доллар, ожидания стимулирования и низкие реальные процентные ставки должны продолжать оказывать поддержку", - приводит агентство Рейтер слова аналитиков ANZ.
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