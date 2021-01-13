Минфин сохранил ставки по ОВГЗ на аукционах и привлек 7,6 млрд грн и $48,2 млн

Министерство финансов Украины на вторых в 2021 году первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) сохранило кривую доходности и незначительно сократило продажи гривневых бумаг на 13,2% - до 7,57 млрд грн.

Львиная доля продаж пришлась бумаги сроком погашения до года - 92,9%, или 7,03 млрд грн, а остальное было почти поровну распределено между 2-х и 3,5-летними ОВГЗ.

Ставка отсечения шестимесячных ОВГЗ осталась на уровне 10,75%, 12-месячных - 11,7%, двухлетних - 11,85% и 3,5-летних - 12,15%.

Минфин отказал шести из 82 заявок на 300 млн грн (по номиналу), которые были поданы на покупку годичных бумаг по ставкам до 11,8% годовых.

Помимо того впервые в этом году были предложены годичные долларовые ОВГЗ, ставка по которым была сохранена на уровне 3,8%, а объем продаж упал по сравнению с предыдущим подобным аукционов 22 декабря в 2,9 раза - до $48,2 млн.

