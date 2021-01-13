Минфин сохранил ставки по ОВГЗ на аукционах и привлек 7,6 млрд грн и $48,2 млн

Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|5
|6
|7
|8
|9
|Код выпуска облигаций
|ДоразмещениеUA4000214480
|Доразмещение UA4000203236
|Доразмещение UA4000207682
|Доразмещение UA4000207880
|Первичное размещение UA4000214787 (ном в $ США)
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|-
|-
|-
|-
|Дата проведения
|12.01.2021
|12.01.2021
|12.01.2021
|12.01.2021
|12.01.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|13.01.2021
|13.01.2021
|13.01.2021
|13.01.2021
|13.01.2021
|Срок оплаты процентов
|07.07.2021
|17.02.2021
|26.05.2021
|Срок оплаты процентов
|05.01.2022
|18.08.2021
|24.11.2021
|Срок оплаты процентов
|16.02.2022
|25.05.2022
|Срок оплаты процентов
|17.08.2022
|23.11.2022
|Срок оплаты процентов
|15.02.2023
|24.05.2023
|Срок оплаты процентов
|22.11.2023
|Срок оплаты процентов
|22.05.2024
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|86.25
|49.20
|49.95
|-
|Номинальный уровень доходности. %
|10.75
|17.25
|9.84
|9.99
|3.80
|Срок обращения (дней)
|175
|357
|763
|1225
|365
|Дата погашения
|07.07.2021
|05.01.2022
|15.02.2023
|22.05.2024
|13.01.2022
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|2485911000
|4734251000
|262254000
|283688000
|50044000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|2485911000
|4432251000
|262254000
|283688000
|50044000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|6797718000
|10887933000
|5153738000
|3378887000
|50044000
|Количество поданных заявок. шт
|24
|43
|6
|9
|29
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|24
|37
|6
|9
|29
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|10.75
|11.80
|11.85
|12.15
|3.80
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|10.69
|11.60
|11.85
|12.15
|3.80
|Установленная доходность. %
|10.75
|11.70
|11.85
|12.15
|3.80
|Средневзвешенная доходность. %
|10.73
|11.69
|11.85
|12.15
|3.80
|Средневзвешенная цена
|951.07
|1053.41
|1003.15
|954.91
|963.49
|Поступление в бюджет
|2364287060.05
|4668966603.88
|263080100.10
|270896508.08
|48216893.56
Данные: Минфин Украины