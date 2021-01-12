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Цена на золото колеблется 12 января на укреплении доллара и рисках из-за COVID
08:14 12.01.2021 |
Золото во вторник утром колеблется на уровнях предыдущего закрытия, влияют на стоимость металла укрепление доллара и риски в связи с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.21 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex рос на 0,05%, или на 0,85 доллара - до 1851,65 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель слабо снижался. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,09% - до 25,262 доллара за унцию.
Золото третью торговую сессию подряд остается на уровне около 1850-1855 долларов, не сумев закрепиться на уровне выше 1900 долларов, достигнутом в начале года. Основным сдерживающим фактором для металла остается укрепление доллара.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,15%, до 90,6 пункта. Укрепление доллара оказывает давление на золото, делая его менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.
В то же время золото, традиционно являющееся более надежным активом, поддерживают сохраняющиеся риски по пандемии коронавируса. "Новый штамм вируса напоминает нам о том факте, что 2021 год может не сильно отличаться от 2020 года, если мир не получит вакцину достаточно быстро", - цитирует агентство Рейтер мнение экономиста OCBC Bank Хоуи Ли (Howie Lee).
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