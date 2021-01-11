Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 06.01.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|04.01
|250.0 (7.0)
|-
|05.01
|-
|-
|06.01
|-
|492.0 (6.0;86)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|04.01
|52577.0 (5.0)
|-
|05.01
|50247.0 (5.0)
|-
|06.01
|41248.0 (5.0)
|105522.0 (6.0;9)
Данные НБУ