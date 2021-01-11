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Золото дешевеет 11 января на укреплении доллара
08:38 11.01.2021 |
Цена на золото снижается в понедельник утром, - удорожание доллара на фоне роста доходности американских гособлигаций оказывает давление на котировки драгоценного металла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.02 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,16%, или на 2,9 доллара - до 1832,5 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,33% - до 26,718 доллара за унцию.
Показатель доходности 10-летних бондов США поднимался на 1,2 процентного пункта - до 1,119%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) на этом фоне укреплялся на 0,39%, до 90,45 пункта.
Удорожание доллара оказывает давление на золото, делая его менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.
В прошлом году золото как традиционный надежный актив подорожало почти на 22% на фоне пандемии коронавируса. Теперь цена на металл более чувствительна к доллару. По итогам прошлой недели золото потеряло около 3% стоимости.
"Более высокая доходность гособлигаций США начинает оказывать довольно негативное влияние на золото", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного стратега Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes). Эксперт отмечает, что к такой динамике доллара рынки были не готовы.
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