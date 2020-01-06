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Депозитные ставки для физлиц 06.01.20
20:48 06.01.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 6 января 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.05
|0.51
|0.19
|6 мес.
|8.31
|0.79
|0.32
|9 мес.
|8.81
|1.02
|0.32
|12 мес.
|8.60
|1.21
|0.56
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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