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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 05.01.21
11:12 06.01.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 5 января.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|04.01
|52577.0 (5.0)
|-
|05.01
|50247.0 (5.0)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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