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Золото 5 января торгуется у максимумов с ноября на ослаблении доллара
17:55 05.01.2021 |
Стоимость золота растет во вторник на фоне продолжающегося снижения курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.11 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,32%, или на 6,25 доллара - до 1952,85 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,77% - до 27,575 доллара за унцию.
Основным фактором, влияющим на стоимость золота, остается динамика доллара. Американская валюта снижается четвертую торговую сессию подряд, достигая минимума с апреля 2018 года. Более дешевый доллар делает золото доступнее для держателей иностранной валюты.
Инвесторы ожидают результатов выборов в сенат США, второй этап проходит в штате Джорджия. Возможная победа демократов на выборах в сенат также может означать высокую вероятность продолжения финансовой поддержки экономики страны. Это еще больше ослабит доллар, что, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему росту цены на драгметалл.
"Многое будет зависеть от результатов второго тура выборов в штате Джорджия в США, и участники рынка определенно надеются, что демократы выиграют оба места на выборах. Это будет означать, что избранный президент США (Джо - ред.) Байден может проводить объявленную им стимулирующую фискальную политику, которая будет поддерживать золото", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Commerzbank Даниэля Бриземанна (Daniel Briesemann).
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