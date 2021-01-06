Минфин на первых в 2021г. аукционах сохранил ставки и привлек 7,7 млрд грн

Львиная доля продаж пришлась на самые "короткие", 70-дневные бумаги – 90,7%, или 7,9 млрд грн, а еще 8% продаж, или 0,7 млрд грн составили годичные бумаги.
Среди более "длинных" бумаг двухлетние облигации были реализованы на 103,8 млн грн, облигации с погашением через 3,5 года – всего на 7,3 млн грн.
Ставка отсечения трехмесячных ОВГЗ осталась на уровне 10%, 12-месячных – 11,7%, двухлетних – 11,85% и 3,5-летних – 12,15%.
Минфин отказал лишь одной из 32 заявок на 50 млн грн (по номиналу).
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|1
|2
|3
|4
|Код выпуска облигаций
|ДоразмещениеUA4000214472
|Доразмещение UA4000203236
|Доразмещение UA4000207682
|Доразмещение UA4000207880
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|-
|-
|-
|Дата проведения
|05.01.2021
|05.01.2021
|05.01.2021
|05.01.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|06.01.2021
|06.01.2021
|06.01.2021
|06.01.2021
|Срок оплаты процентов
|07.07.2021
|17.02.2021
|26.05.2021
|Срок оплаты процентов
|05.01.2022
|18.08.2021
|24.11.2021
|Срок оплаты процентов
|16.02.2022
|25.05.2022
|Срок оплаты процентов
|17.08.2022
|23.11.2022
|Срок оплаты процентов
|15.02.2023
|24.05.2023
|Срок оплаты процентов
|22.11.2023
|Срок оплаты процентов
|22.05.2024
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|86.25
|49.20
|49.95
|Номинальный уровень доходности. %
|10.00
|17.25
|9.84
|9.99
|Срок обращения (дней)
|70
|364
|770
|1232
|Дата погашения
|17.03.2021
|05.01.2022
|15.02.2023
|22.05.2024
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|8055240000
|714515000
|103690000
|7656000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|8055240000
|664515000
|103690000
|7656000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|14952532000
|6455682000
|4891484000
|3095199000
|Количество поданных заявок. шт
|13
|13
|3
|3
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|13
|12
|3
|3
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|10.00
|11.75
|11.85
|12.15
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|10.00
|11.59
|11.85
|12.15
|Установленная доходность. %
|10.00
|11.70
|11.85
|12.15
|Средневзвешенная доходность. %
|10.00
|11.67
|11.85
|12.15
|Средневзвешенная цена (грн)
|981.18
|1051.24
|1000.93
|952.75
|Поступление в бюджет
|7903640383.20
|698561615.05
|103786431.70
|7294254.00
Данные: Минфин Украины