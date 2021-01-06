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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 05.01.2021
10:49 05.01.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 5 января 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Аккордрбанк
|28,4000
|Укрэксимбанк
|28,5300
|Укрстройинвестбанк
|28,3500
|OTP Bank
|28,5500
|КомИндБанк
|28,3500
|Банк инвестиций и сбережений
|28,5500
|OTP Bank
|28,3500
|ТАСкомбанк
|28,5500
|Укрэксимбанк
|28,3300
|Укрстройинвестбанк
|28,5500
|Форвард банк
|28,3000
|Креди Агриколь
|28,5600
|Пивденный
|28,3000
|Приватбанк
|28,5714
|Банк Сич
|28,3000
|Банк Сич
|28,6000
|Альфа-банк
|28,3000
|Пивденный
|28,6000
|Креди Агриколь
|28,2700
|Украинский Капитал
|28,6000
|ТАСкомбанк
|28,2500
|Форвард банк
|28,6000
|Банк инвестиций и сбережений
|28,2500
|Ощадбанк
|28,6800
|Приватбанк
|28,2000
|Аккордрбанк
|28,7000
|Глобус
|28,2000
|Глобус
|28,7000
|Ощадбанк
|28,1800
|КомИндБанк
|28,7500
|Украинский Капитал
|27,5500
|Альфа-банк
|28,9900
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|OTP Bank
|34,7500
|КомИндБанк
|35,0000
|Банк инвестиций и сбережений
|34,7000
|Укрстройинвестбанк
|35,0000
|Укрстройинвестбанк
|34,6500
|Укрэксимбанк
|35,0000
|Креди Агриколь
|34,6200
|Креди Агриколь
|35,0300
|Пивденный
|34,6000
|OTP Bank
|35,0500
|ТАСкомбанк
|34,5500
|Банк Сич
|35,0500
|Аккордрбанк
|34,5500
|Ощадбанк
|35,0500
|Форвард банк
|34,5000
|Приватбанк
|35,0877
|Укрэксимбанк
|34,5000
|Банк инвестиций и сбережений
|35,1000
|Приватбанк
|34,5000
|Глобус
|35,1000
|Альфа-банк
|34,5000
|Форвард банк
|35,1000
|Банк Сич
|34,4500
|Пивденный
|35,2000
|КомИндБанк
|34,4000
|Аккордрбанк
|35,3000
|Глобус
|34,4000
|Украинский Капитал
|35,3000
|Ощадбанк
|33,9500
|ТАСкомбанк
|35,4000
|Украинский Капитал
|33,5000
|Альфа-банк
|35,4500
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