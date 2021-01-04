Золото серьезно растет 4 января на ослаблении доллара

Стоимость золота растет на 2,5%, серебро - более чем на 4% в понедельник на фоне падения курса доллара по отношению к большинству основных мировых валют до минимума с апреля 2018 года, свидетельствуют данные торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,46%, или на 45,9 доллара - до 1941,45 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 4,3% - до 27,545 доллара за унцию.

Золото беспрерывно дорожает с 29 декабря, за это время рост стоимости драгметалла составил около 3%, по итогам 2020 года котировки выросли на 21,7%. Рост стал рекордным с 2011 года. В начале августа 2020 года золото подорожало до 2069,4 доллара, обновив исторический рекорд.

Поддержку стоимости драгметаллов в первый торговый день 2021 года оказывает слабый доллар. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,41%, до 89,57 пункта, что является минимальным значением с апреля 2018 года. Трейдеры отказываются от доллара, отдавая предпочтение рисковым активам, например евро и акциям компаний, в надежде на восстановление мировой экономики в текущем году.

По мнению аналитика Julius Baer Карстен Менке (Carsten Menke), которое приводит агентство Рейтер, рост стоимости золота с уровня ниже 1900 долларов в основном отражает ослабление доллара, что является очень благоприятным для драгметалла.