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Депозитные ставки для физлиц 30.12.20
20:16 04.01.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 4 января 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.13
|0.51
|0.19
|6 мес.
|8.48
|0.79
|0.32
|9 мес.
|8.81
|1.02
|0.32
|12 мес.
|8.78
|1.21
|0.66
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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