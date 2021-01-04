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Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 30.12.20
12:11 04.01.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 31 декабря.
Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|28.12
|356.0 (7.0)
|-
|29.12
|356.0 (7.0)
|-
|30.12
|100.0 (7.0)
|3556.0 (6.0;86)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|29.12
|64856.0 (5.0)
|-
|30.12
|38471.0 (5.0)
|111004.0 (6.0;7)
|31.12
|52598.0 (5.0)
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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