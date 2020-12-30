Цена на золото умеренно растет 30 декабря на ослаблении доллара

Стоимость золота в среду утром растет, прежде всего за счёт продолжающегося снижения курса доллара к другим основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.01 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,33%, или на 6,2 доллара, до 1889,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал при этом на 1,46%, до 26,6 доллара за унцию.

Индекс доллара (средневзвешенный курс к ряду валют, прежде всего евро) снижается вторую торговую сессию подряд и находится сейчас на минимальном уровне с апреля 2018 года, в то время как инвесторы во всём мире ожидают скорого восстановления экономики, в том числе в свете новых вливаний в экономику США, и отказываются от надёжного доллара. Это также продолжает способствовать росту цен на золото, поскольку более дешевый доллар, в котором исчисляются эти цены, в таком случае делает золото дешевле для держателей иностранной валюты.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал бюджет на следующий год, который включает в себя пакет поддержки экономики страны в размере 900 миллиардов долларов. В то же время лидер республиканского большинства в сенате США Митч Мак-Коннелл заблокировал во вторник попытку демократов провести отдельное голосование об увеличении разовых выплат гражданам с 600 до 2 тысяч долларов.

При этом действия новых верховных властей США во главе с недавно избранным президентом Джозефом Байденом также будут позитивны для золота и могут вызвать дальнейшее его удорожание - как в связи с дальнейшим ослаблением доллара, так и вследствие приверженности Байдена масштабным экономическим ограничениям под предлогом угрозы распространения нового коронавируса. В этом случае золото будет играть традиционную роль актива-"убежища".

Так, аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Моя (Edward Moya) отмечает, что рынок ожидает еще большую "волну стимулов" после вступления в должность Байдена в январе. "Теперь у нас есть руководство в США, которое собирается сделать все возможное, чтобы победить вирус - это означает ужесточение локдаунов и дополнительные меры стимулирования, и это обеспечит сильную поддержку золоту", - сказал агентству Рейтер аналитик.