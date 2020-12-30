Финансовые новости
- |
- 30.12.20
- |
- 10:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цена на золото умеренно растет 30 декабря на ослаблении доллара
08:59 30.12.2020 |
Стоимость золота в среду утром растет, прежде всего за счёт продолжающегося снижения курса доллара к другим основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.01 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,33%, или на 6,2 доллара, до 1889,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал при этом на 1,46%, до 26,6 доллара за унцию.
Индекс доллара (средневзвешенный курс к ряду валют, прежде всего евро) снижается вторую торговую сессию подряд и находится сейчас на минимальном уровне с апреля 2018 года, в то время как инвесторы во всём мире ожидают скорого восстановления экономики, в том числе в свете новых вливаний в экономику США, и отказываются от надёжного доллара. Это также продолжает способствовать росту цен на золото, поскольку более дешевый доллар, в котором исчисляются эти цены, в таком случае делает золото дешевле для держателей иностранной валюты.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал бюджет на следующий год, который включает в себя пакет поддержки экономики страны в размере 900 миллиардов долларов. В то же время лидер республиканского большинства в сенате США Митч Мак-Коннелл заблокировал во вторник попытку демократов провести отдельное голосование об увеличении разовых выплат гражданам с 600 до 2 тысяч долларов.
При этом действия новых верховных властей США во главе с недавно избранным президентом Джозефом Байденом также будут позитивны для золота и могут вызвать дальнейшее его удорожание - как в связи с дальнейшим ослаблением доллара, так и вследствие приверженности Байдена масштабным экономическим ограничениям под предлогом угрозы распространения нового коронавируса. В этом случае золото будет играть традиционную роль актива-"убежища".
Так, аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Моя (Edward Moya) отмечает, что рынок ожидает еще большую "волну стимулов" после вступления в должность Байдена в январе. "Теперь у нас есть руководство в США, которое собирается сделать все возможное, чтобы победить вирус - это означает ужесточение локдаунов и дополнительные меры стимулирования, и это обеспечит сильную поддержку золоту", - сказал агентству Рейтер аналитик.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Валютных покупателей на межбанке почти нет, продавцы продают валюту по необходимости
|Зеленский уволил Кривоноса с должности замсекретаря СНБО Украины
|Власть на троих. Как Ахметов, Коломойский и Пинчук будут делить Зеленского
|Еще один год войны на Донбассе. Почему Зеленский не смог вернуть мир
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цена на золото умеренно растет 30 декабря на ослаблении доллара
|Доллар 30 декабря дешевеет к другим основным валютам
|Фондовые биржи АТР в основном растут 30 декабря
|Фондовые индексы США 29 декабря растеряли прирост
|Валютных покупателей на межбанке почти нет, продавцы продают валюту по необходимости
|Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 24 миллиардов
Это интересно
|Toyota выпустила крошечный электрокар. Он меньше, чем Smart
|США расследует использование телевизоров TCL для слежки за пользователями
|Хакеры могли получить доступ в облако Microsoft
|Huawei придумала свой метод устранения царапин на экране и заднем стекле смартфона
|Китайский холдинг Alibaba стал объектом антимонопольного расследования
|Xiaomi уже стоит более 100 млрд долларов
|Европейские компании будут производить аммиак из возобновляемого водорода