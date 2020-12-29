Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 24 миллиардов

Министерство финансов на состоявшемся 29 декабря аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 23,64 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие трехмесячные ОВГЗ были размещены на 5,17 млрд грн, при этом ставка по ним снижена на 25 базисных пунктов - до 10% годовых.

От размещения шестимесячных ОВГЗ поступило 858,56 млн грн под 10,75% годовых.

Кроме того, от размещения облигаций сроком обращения один год поступило 5,77 млрд грн, ставка по этим ценным бумагам выросла на 8 базисных пунктов - до 10,7% годовых.

Облигации сроком обращения полтора года размещены на 990,88 млн грн под 11,75% годовых, двухлетние ОВГЗ - на 653,13 млн грн под 11,85% годовых, трехлетние ОВГЗ - на 611,17 млн грн под 12% годовых.

Также были размещены четырехлетние облигации на 103,69 млн грн под 12,15% и пятилетние облигации на 324,57 млн грн под 12,25% годовых.

Кроме того, Минфин разместил номинированные в долларах США трехмесячные облигации на $322,85 млн под 2,9% годовых.

Итоги аукционов государственных облигаций Номер аукциона 168 169 170 171 172 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000214472 Доразмещение UA4000214480 Доразмещение UA4000214498 Доразмещение UA4000214506 Доразмещение UA4000207682 Номинальная стоимость 1000 1000 1000 1000 1000 Количество выставленных облигаций, шт, Дата размещения 29.12.2020 29.12.2020 29.12.2020 29.12.2020 29.12.2020 Дата оплаты за приобретенные облигации 30.12.2020 30.12.2020 30.12.2020 30.12.2020 30.12.2020 Дата оплаты процентов 16.06.2021 17.02.2021 Дата оплаты процентов 15.12.2021 18.08.2021 Дата оплаты процентов 15.06.2022 16.02.2022 Дата оплаты процентов 17.08.2022 Дата оплаты процентов 15.02.2023 Размер купонного платежа на одну облигацию - - - 58.75 49.20 Номинальный уровень доходности. % 10.00 10.75 11.62 11.75 9.84 Срок обращения (дней) 77 189 336 532 777 Дата погашения 17.03.2021 07.07.2021 01.12.2021 15.06.2022 15.02.2023 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 5 280 729 000 1 245 592 000 6 443 243 000 1 086 539 000 703 970 000 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 5 280 729 000 906 352 000 6 393 243 000 986 539 000 653 970 000 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 6 897 292 000 4 311 807 000 12 079 645 000 2 491 947 000 4 787 794 000 Количество поданных заявок. шт 17 21 19 19 6 Количество удовлетворенных заявок. шт 17 16 18 17 5 Максимальный уровень доходности облигаций. % 10.00 12.00 11.75 11.90 11.95 Минимальный уровень доходности облигаций. % 10.00 10.75 11.65 11.75 11.85 Установленная доходность. % 10.00 10.75 11.70 11.75 11.85 Средневзвешенная доходность. % 10.00 10.75 11.70 11.75 11.85 Средневзвешенная цена (грн) 979.34 947.27 902.79 1 004.40 998.72 Поступление в бюджет 5 171 629 138.86 858 560 059.04 5 771 752 722.32 990 879 771.60 653 132 918.40 Данные: Минфин Украины Итоги аукционов государственных облигаций Номер аукциона 173 174 175 176 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000213227 Доразмещение UA4000207880 Доразмещение UA4000204150 Первичное размещение UA4000214597 (Ном. в $США) Номинальная стоимость 1000 1000 1000 1000 Количество выставленных облигаций, шт, Дата размещения 29.12.2020 29.12.2020 29.12.2020 29.12.2020 Дата оплаты за приобретенные облигации 30.12.2020 30.12.2020 30.12.2020 29.12.2020 Дата оплаты процентов 05.05.2021 26.05.2021 03.03.2021 Дата оплаты процентов 03.11.2021 24.11.2021 01.09.2021 Дата оплаты процентов 04.05.2022 25.05.2022 02.03.2022 Дата оплаты процентов 02.11.2022 23.11.2022 31.08.2022 Дата оплаты процентов 03.05.2023 24.05.2023 01.03.2023 Дата оплаты процентов 01.11.2023 22.11.2023 30.08.2023 Дата оплаты процентов 22.05.2024 28.02.2024 Дата оплаты процентов 28.08.2024 Дата оплаты процентов 26.02.2025 Размер купонного платежа на одну облигацию 54.75 49.95 79.20 - Номинальный уровень доходности. % 10.95 9.99 15.84 2.90 Срок обращения (дней) 1 036 1 239 1 519 92 Дата погашения 01.11.2023 22.05.2024 26.02.2025 31.03.2021 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 616 213 000 109 076 000 278 365 000 325 685 000 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 616 213 000 109 076 000 278 365 000 325 185 000 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 4 070 103 000 3 087 543 000 41 080 407 000 325 185 000 Количество поданных заявок. шт 6 4 12 13 Количество удовлетворенных заявок. шт 6 4 12 12 Максимальный уровень доходности облигаций. % 12.00 12.15 12.25 3.40 Минимальный уровень доходности облигаций. % 12.00 12.15 12.23 2.90 Установленная доходность. % 12.00 12.15 12.25 2.90 Средневзвешенная доходность. % 12.00 12.15 12.25 2.90 Средневзвешенная цена (грн) 991.81 950.59 1 165.97 992.82 Поступление в бюджет 611 166 215.53 103 686 554.84 324 565 686.20 322 850 171.70 Данные: Минфин Украины

Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся 22 декабря аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 22,21 млрд грн после рекордного размещения на 51,44 млрд грн неделей ранее. При этом ставки по большинству ценных бумаг были в очередной раз повышены.