Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 24 миллиардов

Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|168
|169
|170
|171
|172
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000214472
|Доразмещение UA4000214480
|Доразмещение UA4000214498
|Доразмещение UA4000214506
|Доразмещение UA4000207682
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|29.12.2020
|29.12.2020
|29.12.2020
|29.12.2020
|29.12.2020
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|30.12.2020
|30.12.2020
|30.12.2020
|30.12.2020
|30.12.2020
|Дата оплаты процентов
|16.06.2021
|17.02.2021
|Дата оплаты процентов
|15.12.2021
|18.08.2021
|Дата оплаты процентов
|15.06.2022
|16.02.2022
|Дата оплаты процентов
|17.08.2022
|Дата оплаты процентов
|15.02.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|-
|58.75
|49.20
|Номинальный уровень доходности. %
|10.00
|10.75
|11.62
|11.75
|9.84
|Срок обращения (дней)
|77
|189
|336
|532
|777
|Дата погашения
|17.03.2021
|07.07.2021
|01.12.2021
|15.06.2022
|15.02.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|5 280 729 000
|1 245 592 000
|6 443 243 000
|1 086 539 000
|703 970 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|5 280 729 000
|906 352 000
|6 393 243 000
|986 539 000
|653 970 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|6 897 292 000
|4 311 807 000
|12 079 645 000
|2 491 947 000
|4 787 794 000
|Количество поданных заявок. шт
|17
|21
|19
|19
|6
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|17
|16
|18
|17
|5
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|10.00
|12.00
|11.75
|11.90
|11.95
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|10.00
|10.75
|11.65
|11.75
|11.85
|Установленная доходность. %
|10.00
|10.75
|11.70
|11.75
|11.85
|Средневзвешенная доходность. %
|10.00
|10.75
|11.70
|11.75
|11.85
|Средневзвешенная цена (грн)
|979.34
|947.27
|902.79
|1 004.40
|998.72
|Поступление в бюджет
|5 171 629 138.86
|858 560 059.04
|5 771 752 722.32
|990 879 771.60
|653 132 918.40
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|173
|174
|175
|176
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000213227
|Доразмещение UA4000207880
|Доразмещение UA4000204150
|Первичное размещение UA4000214597 (Ном. в $США)
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|29.12.2020
|29.12.2020
|29.12.2020
|29.12.2020
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|30.12.2020
|30.12.2020
|30.12.2020
|29.12.2020
|Дата оплаты процентов
|05.05.2021
|26.05.2021
|03.03.2021
|Дата оплаты процентов
|03.11.2021
|24.11.2021
|01.09.2021
|Дата оплаты процентов
|04.05.2022
|25.05.2022
|02.03.2022
|Дата оплаты процентов
|02.11.2022
|23.11.2022
|31.08.2022
|Дата оплаты процентов
|03.05.2023
|24.05.2023
|01.03.2023
|Дата оплаты процентов
|01.11.2023
|22.11.2023
|30.08.2023
|Дата оплаты процентов
|22.05.2024
|28.02.2024
|Дата оплаты процентов
|28.08.2024
|Дата оплаты процентов
|26.02.2025
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|54.75
|49.95
|79.20
|-
|Номинальный уровень доходности. %
|10.95
|9.99
|15.84
|2.90
|Срок обращения (дней)
|1 036
|1 239
|1 519
|92
|Дата погашения
|01.11.2023
|22.05.2024
|26.02.2025
|31.03.2021
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|616 213 000
|109 076 000
|278 365 000
|325 685 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|616 213 000
|109 076 000
|278 365 000
|325 185 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|4 070 103 000
|3 087 543 000
|41 080 407 000
|325 185 000
|Количество поданных заявок. шт
|6
|4
|12
|13
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|6
|4
|12
|12
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|12.00
|12.15
|12.25
|3.40
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|12.00
|12.15
|12.23
|2.90
|Установленная доходность. %
|12.00
|12.15
|12.25
|2.90
|Средневзвешенная доходность. %
|12.00
|12.15
|12.25
|2.90
|Средневзвешенная цена (грн)
|991.81
|950.59
|1 165.97
|992.82
|Поступление в бюджет
|611 166 215.53
|103 686 554.84
|324 565 686.20
|322 850 171.70
Данные: Минфин Украины