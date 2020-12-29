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Депозитные ставки для физлиц 29.12.20
17:38 29.12.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 29 декабря 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.98
|0.55
|0.19
|6 мес.
|8.48
|0.83
|0.34
|9 мес.
|8.81
|1.02
|0.32
|12 мес.
|8.78
|1.28
|0.60
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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