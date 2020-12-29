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Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 28.12.20
12:12 29.12.2020 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 28 декабря.
Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|23.12
|429.0 (7.0)
|-
|24.12
|356.0 (7.0)
|5160.0 (6.0; 84)
|28.12
|356.0 (7.0)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|23.12
|30155.0 (5.0)
|-
|24.12
|40985.0 (5.0)
|70824.0 (6.0; 6)
|28.12
|63081.0 (5.0)
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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