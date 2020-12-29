Цена на золото 29 декабря растет на слабом долларе

Стоимость золота во вторник утром немного растет на фоне снижения курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.02 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,08%, или на 1,35 доллара, до 1881,75 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,37%, до 26,448 доллара за унцию.

Более дешевый доллар поддерживает котировки золота, которое в таком случае становится дешевле для держателей иностранной валюты.

Инвесторы продолжают реагировать на новости из США. Ранее президент страны Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год, включающий пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса.

Кроме того, в понедельник палата представителей конгресса США проголосовала за затребованное президентом США Дональдом Трампом увеличение компенсаций в связи с коронавирусом до 2 тысяч долларов вместо предусмотренных утвержденным ранее пакетом экономической помощи 600 долларов.

"Еще один принятый пакет стимулирования вызовет инфляцию и поспособствует удорожанию золота в будущем", - сказал агентству Рейтер старший трейдер U.S. Global Investors Майкл Матусек (Michael Matousek).