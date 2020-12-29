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Цена на золото 29 декабря растет на слабом долларе
08:23 29.12.2020 |
Стоимость золота во вторник утром немного растет на фоне снижения курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.02 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,08%, или на 1,35 доллара, до 1881,75 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,37%, до 26,448 доллара за унцию.
Более дешевый доллар поддерживает котировки золота, которое в таком случае становится дешевле для держателей иностранной валюты.
Инвесторы продолжают реагировать на новости из США. Ранее президент страны Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год, включающий пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса.
Кроме того, в понедельник палата представителей конгресса США проголосовала за затребованное президентом США Дональдом Трампом увеличение компенсаций в связи с коронавирусом до 2 тысяч долларов вместо предусмотренных утвержденным ранее пакетом экономической помощи 600 долларов.
"Еще один принятый пакет стимулирования вызовет инфляцию и поспособствует удорожанию золота в будущем", - сказал агентству Рейтер старший трейдер U.S. Global Investors Майкл Матусек (Michael Matousek).
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