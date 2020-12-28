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"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
Депозитные ставки для физлиц 28.12.20
20:16 28.12.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 28 декабря 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.12
|0.57
|0.21
|6 мес.
|8.45
|0.84
|0.37
|9 мес.
|8.99
|1.10
|0.42
|12 мес.
|8.81
|1.26
|0.62
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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